Częstochowa ma swój hejnał. Zatwierdzono go podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Skomponował go Mateusz Pospieszalski

Dr Krystian Dudek: Amerykanie kochają rozrywkę, dlatego nawet zaprzysiężenie prezydenta USA to show

Dlaczego w USA nikogo nie dziwi poparcie gwiazd i znanych ludzi dla kandydatów na prezydenta? Czy Amerykanie potrafią z wszystkiego zrobić show? A może to my, Polacy, traktujemy zaprzysiężenie prezydenta tak śmiertelnie poważnie, że nie potrafimy się tym wydarzeniem cieszyć? Jeszcze przed uroczystością zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta USA porozmawialiśmy z dr. Krystianem Dudkiem, specjalistą z zakresu PR-u i reklamy, właścicielem Instytutu Publico, wykładowcą Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. - Amerykanie kochają rozrywkę, dlatego nawet zaprzysiężenie prezydenta USA to show - tłumaczy.