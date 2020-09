Częstochowa: Rozpoczęcie roku szkolnego z nowymi rozkładami jazdy MPK. Autobusy pojadą do Mstowa i podjadą pod dworzec na Rakowie

1 września wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rozkłady jazdy MPK Częstochowa zmieniły się na robocze. Ale to nie jedyna niespodzianka, którą miejski przewoźnik przygotował na rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów. Autobusy MPK po prawie 30 latach wrócą do Mstowa, a komunikacja miejska podjedzie również pod dworzec PKP na Rakowie. Na kilku liniach (12,15, 17 i 19) będzie natomiast kursować elektryczny autobus testowy.

Częstochowa: Na początek roku szkolnego autobusy wracają pod dworzec PKP na Rakowie Po przeprowadzeniu odbiorów technicznych budowy węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP Raków warunkowo do obsługi pasażerskiej wracają tam od 1 września autobusy linii: 12,32 i 80 - poinformował Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie. Od kilku tygodni od strony ul. Rejtana kursy realizuje też już linia nr 23. Finalne rozwiązania związane z organizacją komunikacji miejskiej w tej części miasta zostaną dokonane po ostatecznym oddaniu do użytku terenu węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Raków (konieczne są jeszcze formalności związane z procedurami nadzoru budowlanego) oraz po zakończeniu realizacji przebudowy ul. Łukasińskiego. Częstochowa: 1 września wracają robocze rozkłady jazdy autobusów 1 września wraca roboczy (szkolny) rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Częstochowie. Tego dnia zostaną też wprowadzone korekty kursów, które obejmą kilkanaście linii MPK. Jeszcze w sierpniu zostanie wznowiona obsługa przystanku autobusowego STADION MIEJSKI przy ul. Orlik-Rückemanna.

Od września wszystkie linie komunikacyjne będą kursować od poniedziałku do piątku według rozkładu ROBOCZEGO SZKOLNEGO (kolor czarny na rozkładach jazdy). Ponadto: - zostanie wprowadzona niewielka korekta rozkładu jazdy linii autobusowej nr 24

- na liniach nr 25, 33 i 37 nastąpi nieznaczna korekta godzin kursowania (maksymalnie o 1-2 minutę na części trasy), ze względu na dostosowanie rozkładów jazdy do wydłużonej trasy objazdowej (remont ulicy Korczaka)

- ulegną zmianie rozkłady jazdy linii nr 26 i 30

- ulegną zmianie rozkłady jazdy linii tramwajowych nr 1 i 2 oraz autobusowych: 12, 19, 31, 32, 35, 36 i 80. Tego dnia zostaną udostępnione dla komunikacji miejskiej: pętla tramwajowa przy Alei Pokoju oraz pętla autobusowa Raków Dworzec PKP. Przewidziano następujące zmiany:

- linia tramwajowa nr 1 będzie funkcjonowała w dalszym ciągu na trasie ZAJEZDNIA MPK – KUCELIN SZPITAL, ale część kursów zostanie skrócona do pętli RAKÓW DWORZEC PKP i będą one oznaczone jako linia nr 2 (powrót jako „1”);

- linie autobusowe nr 12, 32 i 80 zostaną wydłużone od Starego Rakowa ulicami Okrzei i Łukasińskiego do pętli RAKÓW DWORZEC PKP

- linie autobusowe nr 19, 31, 35 i 36 wrócą na swoje podstawowe trasy w dzielnicy Raków, w obu kierunkach przez ulice Limanowskiego, Okrzei i Łukasińskiego, ale nie będą realizowały przejazdów przez przystanek Raków Dworzec PKP

- na linii nr 38 zostanie utrzymana jej dotychczasowa trasa, tj. DŹBÓW – POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH.



Przystanek STADION MIEJSKI WZNOWIONY OD 29 SIERPNIA Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że od soboty 29 sierpnia zostanie wznowiona obsługa przystanku autobusowego STADION MIEJSKI na ul. Orlik-Rückemanna w kierunku Śródmieścia dla linii 13, 21 i 28. MPK Częstochowa od 1 września wróciło do kursowania do Mstowa 1 września 2020 r. komunikacja miejska wróci nie tylko do Mstowa, ale obejmie także cały Jaskrów, Wancerzów i Siedlec, zapewniając dobry dojazd do Częstochowy, ale także komunikację między miejscowościami na terenie gminy Mstów. Jednocześnie częstochowianki i częstochowianie zyskają możliwość dojazdu komunikacją miejską do atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie miejsc jurajskiej gminy. Dlatego prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz wójt gminy Mstów Tomasz Gęsiarz wspólnie zapraszają wspólnie do korzystania z nowego, komfortowego, bezpiecznego i pewnego połączenia komunikacyjnego w ramach przedłużonej linii nr 30.

Autobusy MPK w przeszłości kursowały do Mstowa już od 1958 roku, najpierw w postaci linii nr 16 z Placu Nowotki (obecnie Daszyńskiego), w 1964 roku przemianowanej na numer „57”, pod którym kursowały z ulicy Piłsudskiego w Częstochowie do mstowskiego rynku do połowy roku 1991. Autobusy MPK wracają więc do Mstowa po ponad 29 latach przerwy! Obecna trasa „trzydziestki” ulega przedłużeniu o 10 km w jedną stronę, pojawia się na niej 12 nowych przystanków, a w zasięgu wspólnie organizowanego publicznego transportu zbiorowego znajdzie się blisko 5 tysięcy mieszkańców gminy Mstów, dotąd pozbawionych tak stabilnego połączenia komunikacyjnego z miastem (łącznie w całej gminie mieszka 10,8 tys. osób) Jednocześnie jest to największe przedłużenie linii obsługiwanej przez MPK w Częstochowie od września 1999 roku, a więc od 21 lat.

Niemal wszystkie kursy zaplanowano do realizacji autobusami 18-metrowymi (przegubowymi), niskopodłogowymi. Autobusy krótkie pojawiać się będą przede wszystkim w weekendy oraz na kursach skróconych do Jaskrowa (pętla Jaskrów Wille). Część autobusów będzie wyposażona w klimatyzację, dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego (wi-fi), ładowarki USB do telefonów oraz biletomat. Na terenie Mstowa najczęściej będą spotykane autobusy Mercedes-Benz O530G Citaro oraz Solaris Urbino 18.

Przedłużenie linii nr 30 oznacza uruchomienie aż dwunastu nowych przystanków na terenie gminy Mstów, dotychczas pozbawionych obsługi przez MPK. Schematy nowej trasy linii 30 są dostępne na tablicach ogłoszeń, na przystankach w gminie Mstów oraz będą dostępne na stronach internetowych MZDiT (www.mzd.czest.pl) i Urzędu Gminy Mstów (www.mstow.pl).

Na podstawie podpisanego porozumienia bilety do gminy Mstów (która współfinansuje połączenie) będą obowiązywały według taryfy miejskiej, dzięki temu ich ceny są bardzo atrakcyjne. Ceny najbardziej popularnych biletów będą następujące:

jednorazowy: normalny 3,60 zł – ulgowy 1,80 zł

czasowy 45-minutowy: normalny 4, zł – ulgowy 2, zł

czasowy 24-godzinny: normalny 14 zł – ulgowy 7 zł

14-dniowy: normalny 60 zł – ulgowy 30 zł, 30-dniowy: normalny 100 zł – ulgowy 50 zł, 60-dniowy: normalny 186 zł – ulgowy 93 zł Warto dodać, że autobusy MPK kursujące do Mstowa przez Jaskrów i Wancerzów, tym razem w samym Mstowie pojadą ulicą Częstochowską aż do pętli przy Przedszkolu w Siedlcu. Jednocześnie linia nr 26, która przez Mirów i Przeprośną Górkę do Siedlca kursuje od roku 2015, w dalszym ciągu będzie wykonywać takie kursy (od poniedziałku do piątku), ale nieco rzadziej, niż do tej pory. W weekendy Siedlec będzie obsługiwany przez linię nr 30, jednak w tygodniu do Siedlca będzie można od września dojechać dwiema liniami, z dwóch różnych stron.

Mstów to kolejna podczęstochowska gmina, o którą rozszerza swoje trasy częstochowskie MPK tego lata. Od sierpnia br. linia 13 obsługuje część gminy Mykanów, dzięki przedłużeniu kursów do Wierzchowiska.

Wraca zasiłek opiekuńczy. Na razie na 20 dni