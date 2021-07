Czy w Będzinie powstanie basen pod chmurką? Mieszkańcy czekają. Miasto mówi, że projekt budowy jest aktualny. Termin? Nieznany

Dziś w Będzinie najmłodsi mogą spędzać letnie, upalne dni np. na terenie wodnego placu zabaw na Warpiu a nieco starsi skorzystać z krytego basenu przy ulicy Siemońskiej. Jak podkreślają będzinianie zdecydowanie przydałby się jednak w mieście basen pod chmurką. Między innymi w mediach społecznościowych wspominają z sentymentem czasy, kiedy taki właśne basen istniał w centrum miasta, obok stadionu Sarmacji. W 2018 roku jego pozostałości zniknęły na dobre, a w tym miejscu stanęła ogromna hala widowiskowo-sportowa Będzin Arena.

- Szkoda, że dziś nie ma w Będzinie basenu miejskiego. Pamiętam czasy, jak ten koło dzisiejszego LIDLa pękał w szwach. Wnuczki z chęcią skorzystałyby z takiej atrakcji, bo dziś basen to nie tylko woda. Powstają do tego wodne atrakcje, brodziki. A lato gorące, to bilety by się sprzedawały jak świeże bułeczki – mówi pan Antoni, który mieszka w Będzinie na osiedlu Syberka.