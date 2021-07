Dąbrowa Górnicza. Policyjny pościg za piratem drogowym. Jechał chodnikiem, spychał innych kierowców z drogi

Policjant kontynuował pościg. Przestępca zjechał w kierunku centrum Ząbkowic, gdzie nie patrząc na ograniczenia prędkości, przejścia dla pieszych i zmuszając jednocześnie kierujących do gwałtownego hamowania i zjeżdżania z drogi, w dalszym ciągu chciał zgubić goniącego go policjanta. Podczas ucieczki zaczął wjeżdżać na chodnik, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Mundurowemu udało się zrównać z dostawczym fordem i dzięki swoim umiejętnościom zmusić go do zjechania z drogi do lasu, gdzie skończył podróż.