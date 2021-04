Dąbrowa Górnicza. Zima dała się wszystkim mocno we znaki. Odśnieżanie ulic i chodników kosztowało miasto ponad 12 mln zł

Na co uważać na drogach wiosną? O tym powinien pamiętać każdy kierowca

Na co uważać na drogach wiosną? Warunki są zdecydowanie lepsze niż zimą, co nie oznacza, że jest całkowicie bezpiecznie. Kapryśna pogoda może dać się we znaki kierowcom. Ponadto należy szczególnie uważać na motocyklistów i rowerzystów, którzy właśnie zaczęli sezon.