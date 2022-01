Dąbrowa Górnicza. Zmiany dla pasażerów w Gołonogu. Autobusy pojadą wahadłowo. Trwa przebudowa dróg i budowa tunelu

Dąbrowa Górnicza. Zmiany w ruchu i wahadłowa sygnalizacja świetlna

Nowe ronda, droga rowerowa, kanalizacja i tunel

Zamknięcie alei to wstęp do budowy ronda na skrzyżowaniu z ulicą Uklańskiego. Wraz z drugim rondem na skrzyżowaniu ulicy Parkowej z Wczasową oraz tunelem pod torami będą one częścią nowego układu komunikacyjnego w rejonie stacji kolejowej w dąbrowskiej dzielnicy Gołonóg.