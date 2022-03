Darmowy sklep dla Ukraińców w Rybniku otwarty! "Półki dobra" w Rybniku już działają. Znajdą tam ubrania, żywność, artykuły medyczne

"Półki dobra" w Rybniku już działają. Z wyjątkowego "sklepu" korzystają uchodźcy z Ukrainy. Znajdą tam ubrania, żywność, artykuły medyczne

Pomysł na "Półki dobra" zrodził się na jednym z posiedzeń rybnickiego sztabu kryzysowego, tuż po tym, jak do miasta zaczęły przybywać pierwsze ukraińskie rodziny. Inspiracją był serial "Sprzątaczka" dostępny na jednej z platform streamingowych. Sztab dostrzegł w nim pewne podobieństwa bohaterki filmu do Ukraińców, którzy w obecnej sytuacji uciekają ze swojej ojczyzny "tak, jak stoją".

- Przywrócić tym osobom godność, to był nasz cel. Żeby mogły wejść do przymierzalni, sprawdzić, czy spodnie są dobre, nie brać tego, jak leży na korytarzu albo w jakimś innym miejscu - mówi Agnieszka Skupień, rzecznik prasowa Urzędu Miasta w Rybniku, która podkreśla, że to osoby dokładnie takie same jak Polacy. - To osoby, które miały pracę, zajęcie, normalne życie. Głównym celem jest stanąć jak najszybciej na nogi - wskazuje Skupień.