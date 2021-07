DK 79 w Jaworznie zostanie przebudowana. Powstanie nowa estakada w Byczynie. Podpisano umowę z wykonawcą

Spore zainteresowanie przetargiem

Na początku roku, w przetargu na tę inwestycję wzięło udział aż 12 firm. Miasto miało na ten cel 41 mln złotych. Najtańszą ofertę złożyła firma Banimex (35,5 mln zł) i to właśnie ona zajmie się przebudową krajowej 79 w Jaworznie. Co to za inwestycja?

Chodzi budowę nowego śladu DK 79 w Byczynie o długości około 1300 m wraz z wiaduktem drogowym o długości około 166 metrów oraz przebudowę ul. Krakowskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Abstorskich i Gwardzistów w Jaworznie. To przebudowa ważna szczególnie dla mieszkańców Byczyny, dzielnicy Jaworzna. Tu mieszkańcy najbardziej odczują zmiany.