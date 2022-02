Do akcji wsparcia uchodźców z Ukrainy włączył się Bytom. Uruchomiono dwa punkty pomocy, zbiórki rzeczowe i finansowe. Będzie też transport

Do akcji wsparcia dla uchodźców z Ukrainy włączył się Bytom. W mieście uruchomione zostały dwa punkty pomocy, spośród których jeden mieści się w Urzędzie Miejskim, a drugi to centrum wolontariatu w lokalu przy placu Sobieskiego 3. Ten ostatni ma koordynować pomoc rzeczową, noclegową, transportową, żywieniową, a także każdą inną, jaką tylko przekażą i zaoferują ludzie dobrej woli: mieszkańcy Bytomia, organizacje pozarządowe czy przedsiębiorcy. Ponadto, uruchomiono dwie zbiórki i jedna z nich będzie przeznaczona na zakup ambulansu dla mieszkańców ukraińskiego Drohobycza, które jest miastem partnerskim Bytomia. Cel drugiej zbiórki to wsparcie na utrzymanie uchodźców z Ukrainy.