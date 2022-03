Do Katowic przyjechali kolejni uchodźcy z Ukrainy. Zmęczenie, niepewność, ale i wielka nadzieja. Zobaczcie zdjęcia Arka Goli

Kolejny pociąg relacji Przemyśl Szczecin dojechał do Katowic

Kolejny pociąg relacji Przemyśl - Szczecin zatrzymał się na stacji w Katowicach. Pociąg miał doczepione dwa wagony specjalnie dla nich: ludzi uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy. Mogli jechać bezpiecznie, ale i bezpłatnie, spać, ładować telefony. Część podróżnych wysiadła w Katowicach, reszta ruszyła dalej, m.in. do Wrocławia. Fragmentem trasy jechał wraz z nimi nasz fotoreporter, Arkadiusz Gola.

Rodziny z dziećmi, które spakowały się dosłownie do kilku toreb, z ukochanymi zwierzątkami, z którymi za nic by się nie rozstali . Starsi, którzy z jednej strony cieszyli się, że uciekli z piekła - a z drugiej z trwogą spoglądali wstecz, gdzie zostawili całe swoje życie. Rozdarte, rozdzielone rodziny.

Zmęczeni podróżą, pełni obaw, ale i nadziei - tacy też byli ci, którzy dotarli do naszego regionu po południu, 1 marca.