„Dziadek do orzechów” i koncert noworoczny prosto z Wiednia. Żelazne punkty zimowego repertuaru

Dla miłośników baletu i muzyki klasycznej koniec starego i początek nowego roku nieodmiennie kojarzą się z dwoma żelaznymi punktami w rozpisce z cyklu „must have”. To obejrzenie baletu „Dziadek do orzechów” i wysłuchanie koncertu noworocznego Filharmoników Wiedeńskich. Ale nie trzeba być znawcą sztuki klasycznej, aby się zachwycić.

Bez baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego po prostu trudno wyobrazić sobie okres świąteczno-noworoczny. Żaden inny spektakl nie niesie ze sobą tak ponadczasowego baśniowego klimatu, pełnej czaru wigilijnej nocy. Uwielbiają go dzieci i dorośli, jest nieustanną inspiracją dla choreografów, co sprawia, że liczba wersji tego baletu, która powstała do tej pory, jest ogromna. Prawie każdy z teatrów ma „swojego” „Dziadka do orzechów”. Opowieść o marzeniach małej Klary, jej wędrówce przez Krainę Słodyczy, która rozgrywa się w tę wyjątkową, świąteczną noc, jest tak naprawdę odbiciem naszych marzeń i najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa. A zabawka - dziadek do orzechów pod postacią żołnierza, chociaż jest bohaterem XIX-wiecznej opowieści, święci triumfy i jak się okazuje, tej zimy stał się też niezwykle modnym... elementem dekoracji świątecznych. I symbolem tego, że dobro i wrażliwość ma czarodziejską moc ujrzenia nas takimi, jakimi naprawdę jesteśmy.