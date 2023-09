Dzień Kartofla w skansenie w Chorzowie i potańcówka na ludową nutę. Tradycyjne wykopki na Śląsku

Kto pamięta wykopki i deptanie kapusty? Te tradycyjne polowe i gospodarskie czynności mogli sobie przypomnieć Ślązacy, którzy w niedzielę poszli na... wykopki do chorzowskiego skansenu. Dzień kartofla, czyli tradycyjne wykopki w skansenie, przybliżyły dawne obrzędy i zwyczaje związane ze zbiorem kartofli. Pracom rolnym towarzyszyła prawdziwa wiejska potańcówka. Bo po ciężkiej pracy najlepiej jest zaśpiewać i potańcować.

Dzień kartofla w chorzowskim skansenie, czyli wędrówka z motyką za królem polskich stołów

- Wykopki są elementem wspomnień niejednego mieszkańca Śląska. Dla wszystkich pragnących przypomnieć sobie stare czasy lub chcących doświadczyć zajęć, jakim na co dzień zajmowali się nasi przodkowie, przygotowano możliwość ukopania ziemniaków motyką, zbierania ręcznie za kopaczką i spróbowania kartofli z parownika - wyliczają organizatorzy. - Dzień kartofla to wydarzenie które na terenie skansenu gromadzi tysiące gości, chcących poznać bliżej króla polskich stołów - dodają.

Najlepiej smakują ziemniaki wykopane własnoręcznie. Wykopki za chałupą Sołtysa i pokaz sprzętu rolniczego

Imprezę otworzył Marek Szołtysek. Odwiedzający skansen goście mogli dowiedzieć się o procesie uprawy i zbioru ziemniaka dawniej i dziś, a także poznać jego różne odmiany. Opowiadali o tym przedstawiciele Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz pracownicy muzeum. Traktowała o tym prelekcja ODR Mikołów, zatytułowana „wszystko czego nie wiemy o ziemniakach a chcielibyśmy się dowiedzieć – uprawy, odmiany i zastosowania w kuchni”. Z teorii nikt się jeszcze niczego nie nauczył, zatem była okazja do sprawdzenia się w praktyce prac polowych. Goście przeszli na pole za chałupą Sołtysa, gdzie zorganizowano najprawdziwsze wykopki i pokaz pracy ciągnika.

W skansenie odbył się także pokaz nowoczesnego sprzętu rolniczego. Chętni mogli zapoznać się z dawnymi narzędziami do prac polowych oraz tymi zaawansowanymi technologicznie, używanymi obecnie.

- Najważniejszym momentem, na który wszyscy czekali, były oczywiście wykopki. Na pole za zagrodą sołtysa wjechał niezawodny skansenowy Ursus, który bronami rozkopał ziemię, by goście własnoręcznie mogli wydobywać dojrzałe bulwy - relacjonują pracownicy skansenu. - Mieszkańcy aglomeracji z wielką chęcią chwytali w dłonie kopaczki i motyki samodzielnie wydobywając z pola kartofle do ostatniej sztuki. Doświadczenie pokazuje, że najbardziej wytrwali potrafią spędzić w polu długie godziny mając z tego niesamowitą frajdę.

Co robiono w jesienne wieczory na wsi? Deptano kapustę w beczkach!

Na polu przy Zagrodzie z Panewnik można się było dowiedzieć jak wyglądała jesień na dawnej wsi, czyli co robiono w długie, jesienne wieczory. Nie obyło się bez pokazu szatkowania i kiszenia kapusty. W zagrodzie przygotowano beczki do udeptywania kapusty tradycyjną metodą. To było kolejne doświadczenie, na które nie brakowało chętnych.