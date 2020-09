Efektowny plac zabaw w Bielsku-Białej "Szósty zmysł" zniszczony przez chuliganów

Integracyjny plac zabaw Szósty zmysł w Bielski-Białej, jaki znajduje się przy ul. Broniewskiego/Zielonej to obecnie najpopularniejsze miejsce zabaw w Bielsku-Białej, które przyciąga mnóstwo dzieci z ich rodzicami. Nic dziwnego, ten plac zabaw jest rewelacyjnie urządzony, dzięki czemu dzieciaki mogą spędzić tu sporo czasu na zabawie - w piaskownicy, na huśtawkach, trampolinach, tyrolce, zjeżdżalniach, ściance wspinaczkowej, małym parku linowym czy eksperymentując z dźwiękami dzięki m.in. dzwonkom i cymbałom. Rewitalizacja tego ogrodu jordanowskiego i urządzenie w nim efektownego placu zabaw kosztowała 5,8 mln zł.

Plac zabaw padł jednak ofiarą chuliganów. Pocięty piłkochwyt boiska, uszkodzone urządzenia muzyczne, dziura w gumowej nawierzchni, uszkodzone szyny budynku zaplecza parku - to wynik chuligańskich wybryków zaledwie trzy miesiące po oddaniu go do użytku.

- Wcześniejsze zniszczenie gumowej nawierzchni spowodowało konieczność wyłączenia z użytkowania popularnego i lubianego urządzenia obrotowego. To szczególnie przykre, bo przez czyjąś nieodpowiedzialność cierpią dzieci, dla których ten teren jest przeznaczony. Na terenie parku działa monitoring, dlatego zlecono przejrzenie jego zapisów w celu ustalenia sprawców zniszczeń - informują bielscy urzędnicy.