Europoseł Jadwiga Wiśniewska - Wzywam KE do natychmiastowego odblokowania należnych Polsce środków

Europa potrzebuje konkretnych działań i odpowiedzialnych polityków

W obliczu wojny na Ukrainie społeczność międzynarodowa musi być jednomyślna i wysłać jasny sygnał do Rosji i Władimira Putina, że nie ma naszej zgody na naruszanie integralności terytorialnej Ukrainy i łamanie prawa międzynarodowego. Rozpoczęta 24 lutego inwazja na suwerenne państwo ukraińskie jest nielegalna, co potwierdził w wyroku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, nakazując Rosji zawieszenie działań zbrojnych. Trzeba mieć świadomość, że Ukraińcy walczą dziś nie tylko o swoją suwerenność, ale i o bezpieczeństwo Europy. To w interesie UE jest to, by zrobić wszystko i wykorzystać wszelkie dostępne narzędzia, by zatrzymać reżim Putina i zakończyć tę wojnę.