Gawron: Jeśli prezes Banaś ma dowody złamania prawa przez premiera, czemu nie ma wniosku do prokuratury? Gość DZ i Radia Piekary

Pierwsza, szczera reakcja po tym, jak Najwyższa Izba Kontroli określiła zeszłoroczne wybory kopertowe mianem jednego wielkiego bezprawia.

Tak stwierdził prezes NIK, że nie było podstaw prawnych do wydawania poszczególnych decyzji. Kancelaria premiera stoi na stanowisku, że były i ma cztery ekspertyzy prawne, zgodnie z którymi premier mógł wydać takie dyspozycje Poczcie Polskiej, dotyczące organizacji wyborów. Najważniejszy organ kontroli w państwie stwierdza poważne naruszenia prawa i finansów publicznych, a rząd odpowiada po prostu, że się z tym nie zgadza. Jaki sens ma takie państwo?

Przepisy prawne można różnie interpretować i szkoda, że tak się dzieje. Poszły zawiadomienia do prokuratury sprawie Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i tu organy wymiaru sprawiedliwości będą decydować, co dalej. Czy premier i ministrowie zaangażowani w organizację tych wyborów powinni, jak nawołuje opozycja, podać się do dymisji?

Jeśli prezes Marian Banaś faktycznie ma dowody łamania prawa przez premiera czy ministrów, to dlaczego nie skierował odpowiednich zawiadomień do prokuratury?

A słyszał pan o takiej teorii ze środka Prawa i Sprawiedliwości, że Banaś dogadał się ze Zbigniewem Ziobrą, by wspólnie wojować z premierem Morawieckim?

Różne legendy i przypuszczenia krążą. Podstawą są jednak dokumenty, które w raporcie przedstawił NIK i to trzeba analizować.

Ostatnie przykłady nepotyzmu na szczytach władzy. Pański komentarz?

Jestem zwolennikiem takich działań, które nawet nie stwarzają podejrzeń o nepotyzm. Uważam, że każda funkcja, instytucja czy angaż powinny być dla osób, które mają najwyższe kwalifikacje i na to nie powinny mieć wpływu żadne koneksje. „Korupcja, nepotyzm i kolesiostwo rozlało się dzisiaj po kraju, w rozmiarach przedtem nieznanych”. Co pan sądzi o tych słowach i czy to jest aktualna diagnoza?

Wiem, czyje to słowa i to jest aktualna diagnoza, obojętnie kto rządzi: PO, PiS czy kiedyś lewica. I jeśli dziś są takie pojedyncze przypadki, muszą być wyjaśniane i zostaną wyjaśnione.

Słowa są Jarosława Kaczyńskiego z 2013 roku. A poseł Gawron krytykuje partyjny nepotyzm, doceniam.

Ja krytykuję każdą sytuację, która mogłaby na takie praktyki wskazywać. Jeszcze pytanie o zabytki w woj. śląskim, o które się pan upomina. Czy ministerstwo kultury uważa, że są one mniej wartościowe niż zabytki w innych województwach?

Na pewno tak nie uważa, choć jest istotna dysproporcja w dzieleniu pieniędzy pomiędzy województwami i ten stan pogarsza się mniej więcej od 2007 roku. Myślę, że wynika to trochę z takiego postrzegania Śląska jako regionu z kopalniami i hutami. I dlatego, ponad podziałami, napisałem interpelację do premiera, w której apeluję o zwiększenie budżetu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.