Giszowiec w Katowicach na początku XXI wieku na zdjęciach. Zmieniło się wiele! Zobaczcie archiwalne fotografie słynnej dzielnicy miasta OPRAC.: Tomasz Chochowski Monika Jaracz-Świerczyńska

Jak zmieniła się słynna dzielnica Katowic na przestrzeni ostatnich 20 lat? Zajrzyjcie do galerii i powspominajcie razem z nami.

Archiwalne zdjęcia katowickiego Giszowca z początku XXI wieku. Giszowiec to jedna z najbardziej znanych dzielnic stolicy woj. śląskiego. Położona jest we wschodniej części miasta nad potokiem Bolina. Na Giszowcu znajdziemy budynki wielorodzinne z wielkiej płyty, a także zabytkowe domy (przeważnie jedno- i dwurodzinne), które stanowiły przed laty osiedle górnicze, uznane dziś za unikat w Europie. Osiedle to znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Jak prezentowała się ta część Katowic na początku wieków? Zerknijcie do naszej galerii i powspominajcie stare czasy.