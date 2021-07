GKS Tychy znów zagra o awans? „Szczyt jest nadal to zdobycia. Sami sobie wysoko zawieliśmy poprzeczkę”

Prezes Leszek Bartnicki: To jeszcze nie koniec

- Powiedziałem wtedy w szatni, że dwa zespoły, które odpadły wcześniej w barażach, czyli Radomiak i Termalica, w tym roku awansowały bezpośrednio. Myślę, że to jest też drogowskaz i pocieszenie, że nawet, to co nam się nie udało, nie może być etapem do tego, aby ten szczyt, o którym mówiliśmy od iluś miesięcy, jeszcze zdobyć, bo on cały czas jest do zdobycia. Ktoś kiedyś powiedział, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. Dla nas ten ostatni mecz skończył się łzami, ale to jeszcze nie jest koniec.