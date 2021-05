Gliwice robią się coraz bardziej zielone. Przybywa drzew na ulicach. Gdzie są prowadzone nasadzenia?

Przybywa drzew na gliwickich ulicach. Gdzie sadzą?

W ostatnim czasie Gliwice słynęły głównie z wycinek drzew. Mieszkańcy protestowali m.in. przeciwko usuwaniu drzew w sąsiedztwie dworca PKP, ale także w innych punktach miasta. Teraz miasto chce się zrehabilitować - i różne jego podmioty masowo sadzą drzewa. Nowymi nasadzeniami chwali się m.in. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, który sadzi w miejscach, za które odpowiada: przy ulicach i w pasach drogowych.

Osiemdziesiąt pięć drzew różnych gatunków, w ciągu ostatnich dni pojawiło się w pasach drogowych Gliwic. Różne gatunki, w różnych miejscach, ale ich dobór jest przemyślany w taki sposób, aby dopasować nie tylko do drzew rosnących już w okolicy, ale także pod kątem ilości miejsca, które pozostaje do dyspozycji. Jeżeli jest go mniej, nasadzane są drzewa o wąskim kolumnowym pokroju, aby w przyszłości nie ograniczały widoczności kierowcom - informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich.