Gliwickie Dni Fantastyki 2022. Ogólnopolski konwent fantastyki już w październiku. Krasnoludy, elfy i żołnierze Gondoru w Arenie Gliwice

W dniach 14-16 października odbędą się Gliwickie Dni Fantastyki 2022. Wydarzenie będzie mieć miejsce w Arenie Gliwice przy ul. Akademickiej 50. Konwent organizowany jest przez studentów Politechniki Śląskiej, którzy działają w ramach Europejskiego Forum Studentów AEGEE Gliwice.

- Gliwickie Dni Fantastyki zabiorą was w świat nieskończonych przygód, magii i bohaterów. W świat, gdzie jedna historia kończy się tam, gdzie zaczyna następna. W świat, w którym w jednej chwili walczysz przeciwko Imperium po to, by za chwilę bronić się przed Inwazją Chaosu. Świat, gdzie siły natury mieszają się z zaawansowaną technologią, a krasnoludy stają ramię w ramię z żołnierzami Gwiezdnej Floty – czytamy na stronie Areny Gliwice.