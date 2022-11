Groby Słowackiego i Dalidy. Ludzie pamiętają. Zobaczcie zdjęcia

Pochówki na cmentarzu Montmartre zaczęły się w 1798 r., ale cmentarz w obecnym kształcie powstał ponad ćwierć wieku później. W 1825 r. zapadła decyzja o założeniu trzech głównych paryskich cmentarzy poza murami miasta. I to właśnie wtedy powstał dzisiejszy cmentarz Montmartre na północy (trzeci co do wielkości), jak również - słynny cmentarz Père-Lachaise na wschodzie i cmentarz Montparnasse na południu.

To tutaj w 1849 spoczął Juliusz Słowacki. Na nagrobku napisano: "Jules Slowacki, urodzony 25 maja 1809 r., zmarły 3 kwietnia 1849 r. Wielki poeta polski". Nagrobek jest niewielki w porównaniu z innymi na tym cmentarzu, ale zwraca uwagę. Zaprojektował go przyjaciel poety, Charles Pétiniaud-Dubos.

Oczywiście, szczątki poety zostały w 1927 r. przeniesione na Wawel, ale grób pozostał. I widać, że ktoś o nim pamięta.