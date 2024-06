Grzegorz Puda zarzucił m.in. samorządowcom zbyt słabą pomoc osobom poszkodowanym przez powódź błyskawiczną. Ratusz: To nieprawda!

Poseł Puda: Działania nie są wystarczające

Radny powiatu bielskiego z PiS Wojciech Leśny powiedział z kolei, że również wystąpił do starosty bielskiego, by zawnioskował o dodatkowe pieniądze z budżetu państwa i budżetu województwa śląskiego. Podkreślił, że kiedy doszło do zniszczeń w Kaniowie, Zarząd Województwa Śląskiego od razu wyasygnował 300 tys. zł na wsparcie dla poszkodowanych.

- Już w środę wystosowałem interpelację do prezydenta miasta w celu uruchomienia miejskiego programu wsparcia powodzian. Chodzi o to, żeby mieszkańcy nie czekali na uruchomienie środków finansowych, bo one są im potrzebne teraz, natychmiast - powiedział radny Łoś. Według niego, informacja miasta, iż poszkodowani mogą zwracać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jest niewystarczająca. - Uważam, że należy uruchomić rezerwy budżetowe miasta - dodał Konrad Łoś.

Bielski Ratusz: Pomoc została uruchomiona natychmiast

Rzecznik prasowy wojewody śląskiego Alicja Waliszewska wyjaśniła natomiast, że miejscowości z południa województwa, które zostały dotknięte powodzią błyskawiczną, mogą występować o pomoc - zostanie ona wypłacona z tzw. rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- Należy jednak pamiętać, że sama szkoda spowodowana przez żywioł nie upoważnia do wypłaty środków pomocowych. Kierowana jest wyłącznie do osób, które same - w obecnych okolicznościach - nie są w stanie poradzić sobie z usuwaniem szkód wyrządzonych przez żywioł. Pomoc zostanie udzielona stosownie do wniosków złożonych przez poszkodowanych, tzn. osoby uprawnione. Oceny strat w mieniu dokonuje rzeczoznawca lub komisja powołana przez samorząd - podkreśliła Alicja Waliszewska.

Rzeczniczka wojewody dodała, że poszkodowani mogą występować o tego typu wsparcie do gmin. Zostanie ono wypłacone w kwotach do 6 tys. zł (tzw. pomoc doraźna) lub uzyskają pomoc na remont lub odbudowę domu czy lokalu mieszkalnego do 200 tys. zł, a w przypadku budynku gospodarczego do 100 tys. zł.