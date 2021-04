Hotele i obiekty noclegowe gotowe na otwarcie. "Czekamy na zielone światło od rządu" - mówi Wojciech Rozkoszny

Hotele, obiekty noclegowe - cała branża jest gotowa, by normalnie funkcjonować

Nie ma co liczyć na majówkowe wyjazdy. Hotele i obiekty noclegowe pozostają zamknięte do 3 maja włącznie. Weekend w górach lub nad jeziorem? Niestety musimy o tym zapomnieć. Wyjazdy integracyjne, szkolenia w hotelach i konferencje. Większość z tych rezerwacji jest niedostępna na majówkę. Jest kilka wyjątków m.in. czynne są hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych – np. medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy. To jednak sporadyczne rezerwacje. W większości obiekty noclegowe świecą pustkami. Turyści również muszą zapomnieć o majówkowym weekendzie.

- Samych rezerwacji na majówkę nie było aż tak dużo. Ludzie czekali do ostatniego momentu, bo wiedzą jaka jest sytuacja. Do tej pory było tak, że gdy tylko w telewizji była konferencja prasowa, gdzie informowano o otwieraniu obiektów hotelowych i noclegowych, to od razu rozdzwaniały się telefony i w internetowych systemach rezerwacji było widać, że tych rezerwacji z każdą chwilą przybywa - mówi Wojciech Rozkoszny, właściciel Rezydencji Pod Ochorowiczówką w Wiśle.