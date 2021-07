IMGW wydało ostrzeżenie. Przez województwo śląskie przejdą burze z gradem. Będzie niebezpiecznie

Burze z gradem w województwie śląskim. Może być niebezpiecznie

Wygląda na to, że po kilku dniach spokoju mieszkańcy województwa śląskiego znów będą musieli zmierzyć się z intensywnymi burzami. IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem dla wszystkich powiatów województwa śląskiego. Obowiązuje 28 lipca (środa) od godz. 13 do 29 lipca (czwartek) do godz. 2 w nocy. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz to 80 procent.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad - brzmi ostrzeżenie.