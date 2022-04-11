Інтерв'ю світовим Vogue від Олени Зеленської. Wywiad dla światowych Vogue od Pierwszej Damy Ukrainy

Дружина президента розказала, як почувалася у перший день вторгнення росії, що говорить дітям про війну та коли і через що вперше заплакала.

"Я добре пам’ятаю початок. Напередодні був звичайний робочий день і вечір. Діти повернулися зі школи, буденні домашні клопоти... Так, ми всі останні тижні жили в напрузі, всюди говорили про можливе вторгнення. Але до кінця не вірилося, що таке може статися. У ХХІ сторіччі? В сучасному світі?..", - зізналася перша леді.

"Я прокинулася від дивних глухих звуків. Десь між четвертою і п’ятою ранку. Не відразу навіть зрозуміла, що це вибухи… Чоловіка поруч у ліжку не було. Я встала - і побачила його: він був уже одягнений, в костюмі, як зазвичай (це востаннє він одягнув костюм і білу сорочку, відтоді завжди у "воєнці"). "Почалося", - все, що сказав", - згадала Зеленська.