Інтерв'ю світовим Vogue від Олени Зеленської. Wywiad dla światowych Vogue od Pierwszej Damy Ukrainy

Solomiia Mykytsei
Перша Леді України - Олена Зеленська
Перша Леді України - Олена Зеленська Офіс Президента України
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Перша леді Олена Зеленська дала інтерв'ю світовим Vogue, щоби донести до читачів з інших країн правду про війну в Україні.

Дружина президента розказала, як почувалася у перший день вторгнення росії, що говорить дітям про війну та коли і через що вперше заплакала.

"Я добре пам’ятаю початок. Напередодні був звичайний робочий день і вечір. Діти повернулися зі школи, буденні домашні клопоти... Так, ми всі останні тижні жили в напрузі, всюди говорили про можливе вторгнення. Але до кінця не вірилося, що таке може статися. У ХХІ сторіччі? В сучасному світі?..", - зізналася перша леді.

"Я прокинулася від дивних глухих звуків. Десь між четвертою і п’ятою ранку. Не відразу навіть зрозуміла, що це вибухи… Чоловіка поруч у ліжку не було. Я встала - і побачила його: він був уже одягнений, в костюмі, як зазвичай (це востаннє він одягнув костюм і білу сорочку, відтоді завжди у "воєнці"). "Почалося", - все, що сказав", - згадала Зеленська.

"У перші дні я сподівалася, що нам можна буде залишитися всім разом. Але офіс президента перетворився на військовий об’єкт. Президент з командою там і працюють, і живуть. Тому нам з дітьми було наказано переміститися в безпечне місце. Якщо в Україні взагалі можливо зараз знайти абсолютне безпечне місце… З того часу ми спілкуємося з Володимиром тільки телефонно", - зізналася перша леді.

«Війна відразу об’єднала особисте й колективне. І це, мабуть, фатальна помилка тирана (путіна – ред.), який напав на нас. Спочатку ми всі українці, а потім усе інше. Він хотів нас розділити, розтрощити, спровокувати внутрішнє протистояння, але з українцями цього зробити неможливо. Коли когось із нас катують, ґвалтують чи вбивають, ми відчуваємо, що всіх нас катують, ґвалтують чи вбивають», - сказала вона.

За словами Першої леді, українському народу не потрібна пропаганда, щоб відчути громадянську свідомість і чинити опір.

«Цей особистий гнів і біль, які ми всі відчуваємо, миттєво активізують спрагу діяти, протистояти агресії, відстоювати свою свободу. Кожен робить це так, як може: солдати зі зброєю в руках, вчителі продовжуючи навчати, лікарі під час обстрілів проводять складні операції. Усі стали волонтерами — художники, ресторатори, перукарі — коли варвари намагаються захопити нашу країну», - додала дружина Президента. «Я бачу, що це викликає у наших дітей глибокі патріотичні почуття. Не тільки у моїх дітей, а у всіх дітей України. Вони виростуть патріотами та захисниками своєї Батьківщини», - заявила Перша леді.

Pierwsza Dama Ukrainy – Olena Zeleńska udzieliła wywiadu dla światowych Vogue,żeby nadal informować świat o okropnej wojnie, prowadzonej przez federację rosyjską w Ukrainie. Olena Zeleńska opowiedziała jak zareagowała ich rodzina na wybuch wojny, jak obecnie wygląda jej życie wraz z dziećmi, jak udaję się komunikować z mężem. Pierwsza Dama podkreśliła jedność narodu Ukrainy, jego odwagę i patriotyzm.

Solomiia Mykytsei
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