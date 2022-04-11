Інтерв'ю світовим Vogue від Олени Зеленської. Wywiad dla światowych Vogue od Pierwszej Damy Ukrainy

Дружина президента розказала, як почувалася у перший день вторгнення росії, що говорить дітям про війну та коли і через що вперше заплакала.
"Я добре пам’ятаю початок. Напередодні був звичайний робочий день і вечір. Діти повернулися зі школи, буденні домашні клопоти... Так, ми всі останні тижні жили в напрузі, всюди говорили про можливе вторгнення. Але до кінця не вірилося, що таке може статися. У ХХІ сторіччі? В сучасному світі?..", - зізналася перша леді.
"Я прокинулася від дивних глухих звуків. Десь між четвертою і п’ятою ранку. Не відразу навіть зрозуміла, що це вибухи… Чоловіка поруч у ліжку не було. Я встала - і побачила його: він був уже одягнений, в костюмі, як зазвичай (це востаннє він одягнув костюм і білу сорочку, відтоді завжди у "воєнці"). "Почалося", - все, що сказав", - згадала Зеленська.
"У перші дні я сподівалася, що нам можна буде залишитися всім разом. Але офіс президента перетворився на військовий об’єкт. Президент з командою там і працюють, і живуть. Тому нам з дітьми було наказано переміститися в безпечне місце. Якщо в Україні взагалі можливо зараз знайти абсолютне безпечне місце… З того часу ми спілкуємося з Володимиром тільки телефонно", - зізналася перша леді.
«Війна відразу об’єднала особисте й колективне. І це, мабуть, фатальна помилка тирана (путіна – ред.), який напав на нас. Спочатку ми всі українці, а потім усе інше. Він хотів нас розділити, розтрощити, спровокувати внутрішнє протистояння, але з українцями цього зробити неможливо. Коли когось із нас катують, ґвалтують чи вбивають, ми відчуваємо, що всіх нас катують, ґвалтують чи вбивають», - сказала вона.
За словами Першої леді, українському народу не потрібна пропаганда, щоб відчути громадянську свідомість і чинити опір.
«Цей особистий гнів і біль, які ми всі відчуваємо, миттєво активізують спрагу діяти, протистояти агресії, відстоювати свою свободу. Кожен робить це так, як може: солдати зі зброєю в руках, вчителі продовжуючи навчати, лікарі під час обстрілів проводять складні операції. Усі стали волонтерами — художники, ресторатори, перукарі — коли варвари намагаються захопити нашу країну», - додала дружина Президента. «Я бачу, що це викликає у наших дітей глибокі патріотичні почуття. Не тільки у моїх дітей, а у всіх дітей України. Вони виростуть патріотами та захисниками своєї Батьківщини», - заявила Перша леді.
Pierwsza Dama Ukrainy – Olena Zeleńska udzieliła wywiadu dla światowych Vogue,żeby nadal informować świat o okropnej wojnie, prowadzonej przez federację rosyjską w Ukrainie. Olena Zeleńska opowiedziała jak zareagowała ich rodzina na wybuch wojny, jak obecnie wygląda jej życie wraz z dziećmi, jak udaję się komunikować z mężem. Pierwsza Dama podkreśliła jedność narodu Ukrainy, jego odwagę i patriotyzm.
Solomiia Mykytsei
[email protected]
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na Twitterze!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Antoni Macierewicz o przyczynach Katastrofy Smoleńskiej