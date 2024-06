Jadwiga Wiśniewska w Częstochowie zachęcała do wzięcia udziału w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego

Jadwiga Wiśniewska w Częstochowie przekonywała, aby iść na wybory do PE

W dniach od 6 do 9 czerwca we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej odbywają się będą wybory deputowanych do Parlamentu Europejskiego. 9 czerwca będą one miały miejsce w Polsce.

W sumie w skład europarlamentu wejdzie 720 posłów z państw członkowskich Unii Europejskiej. Z Polski będzie 53 eurodeputowanych. Będą oni startować w 13 okręgach wyborczych. Województwo śląskie to okręg 11.

Przed kandydatami ubiegającymi się o mandat w Parlamencie Europejskim pozostała już ostatnia prosta. Wielu z nich wciąż jeździ po kraju i przekonuje do siebie wyborców. Jadwiga Wiśniewska (PiS) spotkała się z mieszkańcami Częstochowy i namawiała ich do wzięcia udziału w niedzielnych wyborach.