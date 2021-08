Jastrzębie-Zdrój. Mirosław W. pobił współlokatora. Nożem groził jego córce. 55-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty

Mirosław W. pobił współlokatora. Nożem groził jego córce. 55-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty

Wracamy do sprawy pobicia i gróźb nożem, do których doszło w Jastrzębiu. Przypomnijmy, we wtorek 27 lipca w jednym z domów jednorodzinnych omal nie doszło do dramatu. 55-latek najpierw pobił mieszkającego z nim mężczyznę, a następnie nożem groził jego córce. Są już pierwsze ustalenia śledczych w tej sprawie.

Napastnikiem był Mirosław W., bezrobotny mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. W. wraz z poszkodowanym mieli wspólnie wynajmować pokój w prywatnym domu na terenie miasta. Skonfliktowani mieli być od dłuższego czasu. Co rusz miało dochodzić między nimi do kłótni.

Ostatnio nieporozumienia miały jednak przybrać na sile, aż wreszcie przelała się czara goryczy. 55-letni W. dotkliwie pobił współlokatora. W tym samym dniu pobitego mężczyznę odwiedziła jego córka.