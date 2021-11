Jaworzno. Powstanie Jaworznicki Obszar Gospodarczy. W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podpisano porozumienie

- Podpisane porozumienie dotyczące Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, to bardzo ważny element w podejmowanych przez nas działaniach. To kolejny krok do przygotowania nowych obszarów inwestycyjnych - mówi Monika Bryl, zastępca prezesa KSSE. - Na terenie JOG-u znajdzie się nie tylko duża inwestycja ElectroMobility Poland (producent pierwszego polskiego samochodu elektrycznego). Zamierzamy również pozyskać inne, równie ambitne projekty inwestycyjne - dodaje.