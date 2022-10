Jesienny spacer po Goczałkowicach-Zdroju. Jest pięknie. Można tutaj odpocząć podczas weekendowego wyjazdu. Zobaczcie

ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Czymś, co wyróżnia Goczałkowice, to ogromny zbiornik wodny, dzięki któremu wiele śląskich miast jest zaopatrywanych w wodę pitną. Choć w zbiorniku nie popływany, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podziwiać bujną przyrodę w jego okolicy. Bliskość wody sprawia, że w pobliżu miejsca lęgowe ma wiele gatunków ptaków. Czerpać radość z natury można w Goczałkowicach np. podczas spacerów Nordic Walking. Ta forma aktywności jest zalecana zwłaszcza dla osób, które mają różnorakie schorzenia i niedomagania.

W Goczałkowicach znajduje się również park zdrojowy. Kompozycje kwiatów cieszą oczy przybyłych. Co poniektórzy ucieszą się również m.in. z możliwości zagrania w szachy figurami sporej wielkości/

Goczałkowice, to nie tylko przyroda oraz szpitale. We wsi znajduje się kilka zabytków. Wśród nich znajdziemy między innymi takie jak: neogotycka kaplica pod wezwaniem świętej Anny, neobarokowy kościół św. Jerzego, pawilon „Górnik" z końca XIX wieku, budynek administracji uzdrowiska, zrewitalizowany kilka lat temu dworzec kolejowy.