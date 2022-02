"Jest bombardowanie. Ludzie się boją". Julia - studentka z Katowic mówi o pierwszych chwilach wojny na Ukrainie

– Jak próbowałam dodzwonić się do rodziców, oni spali i nie wiedzieli, co się wydarzyło. Dopiero, kiedy zapytałam czy wszystko u nich w porządku, czy nic złego się nie stało, włączyli telewizję i dotarło do nich, że trwa wojna. Zbombardowane zostało lotnisko w Iwano-Frankiwsku, dwadzieścia kilometrów od mojego domu, ale ludzie na zachodzie Ukrainy dowiedzieli się o wszystkim dopiero wtedy, gdy wstali z łóżek. Moich rodaków ze wschodniej i północnej części kraju obudziły odgłosy strzelania oraz wybuchów. To był okropny poranek… – mówi Julia.