Joanna Opozda wygra z Królikowskim? Wybryki aktora na jej korzyść - nie pojawił się na imprezie urodzinowej syna

Joanna Opozda kontra Antoni Królikowski. Batalia rozwodowa nadal trwa

Antoni Królikowski został zatrzymany za jazdę pod wpływem THC. Sprawa trafiła do prokuratury, za swój czyn aktor może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Sam Królikowski twierdzi, że marihuany…

Cierpiący na stwardnienie rozsiane Królikowski zarzekał się, że marihuany używał wyłącznie w celach leczniczych, to tłumaczenie jednak okazać się niewystarczające - nawet w przypadku konopi medycznej nie należy siadać za kółkiem.

Na osobną uwagę zasługuje to, jak Opozda umiejętnie wykorzystuje swoje sociale do walki z byłym partnerem. Na jej Instagramie często możemy zobaczyć fragmenty z życia prywatnego aktorki i modelki, pokazujące m.in. jej relacje z dzieckiem. Wszystko wydaje się być u niej w porządku. Niestety, Królikowskiemu jakakolwiek próba zaprezentowania się z lepszej strony prawdopodobnie by nie pomogła.