Judaszowe talary. Felieton Marka Szołtyska, historyka i znawcy Śląska

Gdy babcia wyjaśniła mi, że to są – judaszowe talary albo judasztalary, to ze zdziwienia spytałem: Przecież na judaszowe talary inaczej mówi się – srebrniki, a to nie jest srebrne, ale zielone. Wówczas babcia odpowiedziała mi po śląsku: Doczkosz do podzima, to sie postrzebrzom! (Jak poczekasz do jesieni, to staną się srebrne). I tak się rzeczywiście z tą rośliną dzieje. Dziś już wiem, że to kwiatek o nazwie – miesięcznica. Jest to roślina dwuletnia, która kwitnie najczęściej na fioletowo albo na biało. Jednak charakterystyczne są jej owoce, czyli jakby cienkie listki o średnicy około czterech centymetrów. To takie dwie delikatne błony, między którymi są nasiona. Najpierw są zielone a czym bardziej ku jesieni – stają się srebrne. Dlatego jednym przypomina to srebrzący się na nocnym niebie księżyc w pełni.