Katowice. Budują nową stanicę żeglarską nad stawem Morawa. To pierwszy element rewitalizacji katowickiej Doliny Pięciu Stawów

W pierwszej kolejności stara stanica została rozebrana, teraz stawiany jest zupełnie nowy budynek. Będzie miał trzy kondygnacje i pomieści hangar na łodzie, szkutnię, żaglownię, magazyn oraz cztery sale spotkań dla harcerzy i zuchów (przy Morawie od lat działa Harcerska Drużyna Żeglarska im. gen. Mariusza Zaruskiego). Będą tu też wielofunkcyjna sala z zapleczem kuchennym, toalety i natryski, a cały obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Warto podkreślić że budowa nowej stanicy, to pierwszy z elementów dużej rewitalizacji katowickiej Doliny Pięciu Stawów, czyli okolic stawów Morawa, Borki i trzech Hubertusów przy granicy Katowic z Sosnowcem. To ogromny - zajmujący 157 hektarów - ale dość zaniedbany kompleks przyrodniczo-krajobrazowy „Szopienice-Borki”. Stawy powstały w XX wieku w miejscach, z których wydobywano piasek na potrzeby górnictwa. Łączna powierzchnia zbiorników wynosi 91 hektarów.

Jak zmienią się okolice stawów Borki, Morawa i Hubertusów

Jak zmieni się Dolina Pięciu Stawów? Przy stawie Borki powstaną dwie plaże rekreacyjne i molo prowadzące do wyspy w zachodniej części stawu. W strefie przybrzeżnej zlokalizowane zostaną m.in. toalety, przebieralnie, natryski, boisko do siatkówki plażowej i krąg grillowy. Pojawią się tu też ławki, kosze na śmieci, nowe oświetlenie, a cały teren będzie monitorowany. Borki zostaną również wyczyszczone z szuwarów oraz połączone kanałem ze stawem Morawa. To umożliwi pływanie po obu zbiornikach łódkami i kajakami.