Katowicki Belg odchodzi do przeszłości. Trwa likwidacja pierwszego supermarketu w mieście. Blisko 30 lat temu przeżywał szczyt popularności

U Belga – centrum handlu i rozrywki

Handlowa historia tego miejsca zaczęła się pod koniec ubiegłego wieku. Na początku lat 90. pochodzący z Belgii Wadid All Koubaisy na obrzeżach Osiedla Paderewskiego postawił okazały pawilon. Otworzył w nim pierwszy na Śląsku supermarket w zachodnim stylu. W czasach, gdy niemieckie i francuskie sieci handlowe dopiero myślały o ekspansji na polski rynek pawilon U Belga, jak go wówczas nazywano, wnosił do Katowic powiew zachodniej Europy.

U Belga nie tylko oferowano zachodnie produkty, ale także zachodni styl obsługi klienta. Nowy sklep przyciągał jak magnes. To tu, po raz pierwszy w Katowicach, zakupione towary pakowano do bezpłatnych, kolorowych reklamówek. Po wózki na zakupy ustawiały się długie kolejki.

Atrakcyjnych nowości było tu więcej. W tym samym budynku działała słynna wówczas restauracja Mandary. Wieczorami przekształcała się w klub nocny z ogromnie popularną w tym czasie dyskoteką. Miejsce przy ulicy Przemysłowej 2 szybko więc stało się modnym punktem na mapie Katowic.