Kaufland otwarty w niedziele. Sklepy obejdą zakaz handlu. Od 5 września zrobisz zakupy w Kauflandzie co niedzielę

Kaufland otwarty w niedzielę. Start od 5.09.2021

Sklepy należące do sieci Kaufland będą otwarte w niedziele. Taka decyzja zapadła w sierpniu 2021. Stanie się to możliwe dzięki wprowadzeniu usług pocztowych do oferty Kauflanda. To odpowiedź na kroki podejmowane przez konkurencję.

Kaufland, jak sam podkreśla, zdecydował się na wejście do niedzielnego handlu, jako jeden z ostatnich uczestników rynku.