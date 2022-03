Kibice GKS Katowice i GKS Tychy rozgrzani do czerwoności. Zdjęcia z kolejnej bitwy o finał Rafał Musioł

Hokeiści GKS Katowice i GKS Tychy toczą morderczą walkę o awans do finału. W meczu numer 5 górą byli katowiczanie i to oni prowadzą 3:2 w rywalizacji do czterech zwycięstw. Zobaczcie zdjęcia kibiców i z meczu GKS Katowice - GKS Tychy.