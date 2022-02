Kiedy znikną ograniczenia prędkości z autostradowej obwodnicy Częstochowy? Budowa tego odcinka A1 dobiega końca

Nowe MOP-y przy A1 już do dyspozycji kierowców

To stąd wyrzucili Włochów

A to z kolei oznacza, że kończy się wreszcie budowa tzw. autostradowej obwodnicy Częstochowy, lub odcinka F autostrady A1. Odcinek F, był chyba jednym z najbardziej znanych, bo to właśnie z niego w 2019 roku GDDKiA wyrzucił budujące go konsorcjum włoskich firm z Salini Impregilo na czele. Włoska firma nie realizowała założonego harmonogramu robót, na budowie pracowało niewielu ludzi i zbyt mało, jak na oczekiwania inwestora sprzętu. Na dodatek okazało się, że firma zalega z należnościami dla podwykonawców. Wiosną 2019 roku za dokończenie rozpoczętego kontraktu, zażądała do GDDKiA dodatkowych pieniędzy. Wtedy Włochów wyrzucono z budowy, a dokończeniem kontraktu zajmowało się wiele różnych firm.