Kompleks sportowy w Katowicach-Piotrowicach. Przez lata trwały starania, teraz inwestycja jest na finiszu

Temat znany od lat

Godny zastępca stadionu "Kolejarz"

Inwestycja objęła przebudowę istniejących obiektów i budowę nowych. Na nowy piotrowicki kompleks sportowy, którego realizacja - zgodnie z zapowiedziami - ma skończyć się najbliższych kilku tygodniach, złożą się: wielofunkcyjny stadion z boiskiem piłkarskim z nawierzchnią z syntetycznej trawy, dwa boiska do piłki plażowej, boisko wielofunkcyjne, boisko do baseballu z nawierzchnią z trawy naturalnej i mączki, a także pięciotorowa bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, rozbiegi i skocznie do skoku o tyczce i skoku wzwyż oraz piaskownica z rozbiegiem przeznaczona dla skoku w dal. Z bogactwa sportowej przestrzeni jakie znajdziemy przy ulicy Adama Asnyka mają docelowo korzystać zarówno profesjonaliści, jak i zwykli mieszkańcy miasta.