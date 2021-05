Korek na ulicy 3 Maja w Sosnowcu. Nie da się zjechać stąd na DK 94. Droga zamknięta

Korki doprowadzają kierowców do szału

Korki na ulicy 3 Maja w Sosnowcu doprowadzają kierowców do szału. W ostatnim czasie był nawet problem, by z wiaduktu na Blachnickiego, nad ulicą 3 Maja wjechać na osiedle w Zagórzu. Ogromne sznury aut czekały lub zawracały w dziwnych miejscach, po tym, jak okazywało się, że nie można zjechać z łącznicy 3 Maja na DK 94. Podobnie, kierowcy jadący tą drogą od strony Dąbrowy Górniczej, nie mogli wjechać do centrum miasta na węźle Zuzanny.