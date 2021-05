"Kwiaty na Hałdzie", czyli muzyczna opowieść o III Powstaniu Śląskim. Muzyk Wojciech Ciuraj zamyka ambitny Tryptyk Śląski

15 maja ukaże się czwarty solowy album Wojciecha Ciuraja "Kwiaty na Hałdzie". Będzie to trzecia i ostatnia część Tryptyku Śląskiego, przygotowywanego z okazji setnej rocznicy Powstań Śląskich.

Mieszanka gatunków w "Kwiatach na Hałdzie"

"Kwiaty na Hałdzie" to najmroczniejszy i najbardziej gitarowy album Ciuraja. By jak najlepiej opowiedzieć historię III Powstania Śląskiego, lider Walfad ponownie miesza gatunki i szuka nowych form wyrazu. Jego eklektyczne podejście do współczesnego rocka progresywnego sprawia, że każda kolejna płyta wymyka się muzycznym szufladkom.

Singiel "Z kamienia i nocy" promujący album "Kwiaty na Hałdzie"