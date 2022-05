"Leczenie szyte na miarę". W Zabrzu powstaje pierwszy w Polsce Kompleksowy Ośrodek dla Chorych Na Stwardnienie Rozsiane ŚUM

Dobiegła końca zasadnicza części budowy nowego ośrodka. Z tej okazji na terenie zabrzańskiego szpitala odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, ordynator Oddziału Neurologicznego Szpitala Klinicznego ŚUM nr 1 w Zabrzu, prof.dr hab.n.med. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i dr n. med. Dariusz Budziński, dyrektor Szpitala Klinicznego ŚUM Nr 1 w Zabrzu.

- Myślę, że każdy na swojej drodze spotkał osoby ze stwardnieniem rozsianym. Czasami te scenariusze, jakie kreśliło życie wcale nie były dobre. Tu jest szansa na to, aby stworzyć tym ludziom możliwość pełnego wyleczenia, a z drugiej strony oprócz tego, żeby prowadzić badania naukowe i sprawdzać, co można zrobić lepiej, aby było to leczenie szyte na miarę - mówi prof.dr hab.n.med. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. - Bardzo się cieszę, jest to ośrodek na miarę XXI wieku. Będzie służył pacjentom, żeby wracali do normalnego życia - dodaje.