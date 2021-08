Leczo. Najlepsza potrawa na lato. Przepis na pyszną kolację

Leczo to znak, że lato w pełni, a nawet... już powoli zmierza ku końcowi. Ta potrawa pojawiała się zawsze, kiedy spędzałam sierpień u dziadków w małym miasteczku w województwie świętokrzyskim. Wszystkie produkty zawierały w sobie to, co dla mnie jest kwintesencją lata, pachniały ostro i słodko i... słonecznie. Cieszyły smakiem, zapachem i barwą. Babcia przyrządzała leczo zwykle na kolację. Warzywa częściowo były z ogródka, częściowo z targu. Dzisiaj też warto sięgnąć po te z bazarku.

W tej potrawie najlepsze jest to, że można ją modyfikować; ) Moją podstawą są papryki, pomidory, cukinia i dobra kiełbasa. Niektórzy dodają też kawałki mięsa, albo przeciwnie, więcej warzyw - cebulę, pora czy bakłażana (zamiast cukinii).

Leczo kojarzy mi się z beztroskimi dzieciństwem i wakacjami, rodzinnym biesiadowaniem. Jeśli mamy ukończone 18 lat, warto jedząc leczo raczyć się przy okazji schłodzoną lampką białego, wytrawnego wina.