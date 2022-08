Lędziny. Karlik 26+. Nowość PGG. KWK Ziemowit w Lędzinach szykuje się do produkcji ekogroszku

Obecny "Karlik" powstaje w Woli (w gminie Miedźna) z węgla przywożonego z KWK Piast - Ziemowit. Po uruchomieniu zakładu w Lędzinach nie trzeba będzie węgla transportować do Woli.

Projektowanie nowego zakładu ma potrwać do końca 2022 r. Na przełom lat 2022/2023 planowane jest rozpoczęcie budowy.

Nowa inwestycja ma wykorzystać infrastrukturę wyłączoną z eksploatacji. Będą jednak całkiem nowe maszyny i urządzenia. Planuje się budowę hal do suszenia i paczkowania węgla praz placów magazynowych i miejsc do rozładunku. W pierwszej kolejności powstaną punkt rozładunku węgla z wagonów wraz z systemem tworzenia mieszkanek energetycznych. Następnym krokiem będzie budowa instalacji do produkcji ekogroszku, a kolejnym - budowa instalacji paczkowania węgla.

Inwestycja ma być gotowa do użytku w pierwszej połowie 2024 r. Roczną produkcję Karlika 26+ planuje się na poziomie 500 tys. ton rocznie. Wspomnianych mieszanek miałów energetycznych ma być kilkaset tysięcy ton na rok.