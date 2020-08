Lekarze rodzinni jeszcze długi czas przede wszystkim na telefon. Jesień i zima będą dla nich i pacjentów największym wyzwaniem

Teleporady będą głównym elementem systemu opieki nad chorymi jeszcze przez długi czas. Od września lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, będą mogli zlecać testy na koronawirusa refundowane przez NFZ, ale najpierw trzeba mieć sporo szczęścia, żeby się do przychodni dodzwonić.

- Dziś przyjmuję kilkudziesięciu pacjentów, ale z tego jedną trzecią osobiście - mówi dr Michał Sutowski rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Na razie nie wyobraża sobie, by otworzyć drzwi przychodni wszystkim pacjentom. - To za duże ryzyko. System teleporad sprawdza się, choć oczywiście osobisty kontakt z pacjentem jest konieczny. Lekarka rodzinna z Sosnowa ma dla swoich tele-pacjentów przeznaczone aż trzy numery telefonów. - Choć są wyznaczone godziny dzwonienia często dzwonią wszyscy jednocześnie - wyjaśnia. - Zawsze oczywiście oddzwaniam. W wielu sytuacjach diagnostyka przez telefon jest skuteczna, ale wymaga od lekarza doświadczenia i odpowiedzialności. Na początku pandemii nagrywałam nawet jak pacjent kaszle, analizowałam. Teraz, gdy chory ma jakieś zmiany skórne to po prostu wysyła zdjęcia. Gdy mam najmniejsze wątpliwości kieruję do specjalisty lub zapraszam do przychodni, gdzie są zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa. Współczuję młodym lekarzom, którzy są na początku swojej drogi. Muszą wykazać maksymalną czujność.

Jeśli przed pandemią lekarka przyjmowała dziennie ok. 40 osób to teraz są tygodnie, gdy osobiście nie zjawi się żaden chory. - A wiem z rozmów, że pacjenci wręcz tęsknią za tym, żeby lekarz osłuchał im serce. Nawet, gdy nie dzieje się nic niepokojącego. To ich uspokaja.

Ale to nadchodzące jesień i zima będą prawdziwym wyzwaniem dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Nałożą się na siebie sezon grypowy i koronawirus, który nie odpuszcza i zakażeń jest więcej niż w marcu, gdy obowiązywały największe obostrzenia. Od września lekarze rodzinni będą mogli zlecać pacjentom testy na koronawirusa. Zasady mają być znane na dniach. Testy będą refundowane przez NFZ. To dobra decyzja, ale spóźniona o kilka miesięcy. Zresztą przeprowadzenie testu też może okazać się drogą przez mękę, bo tylko w przypadku zorganizowanych akcji, jak w przypadku górników, funkcjonowało w miarę sprawnie.

Nie wiadomo też jak będą reglamentowane testy, ile placówek będzie mogło je zlecać. Zdecydowanie testy i to cykliczne bardziej przydałyby się pracownikom oświaty.

- W ogóle to trzeba mieć szczęście, żeby się do przychodni dodzwonić. Żeby być osłuchanym przez lekarza trzeba mieć bóle w mostku, albo udać, że się je ma - żali się jedna z pacjentek. Inna miała pecha, że przeziębiła się pod koniec tygodnia. Do przychodni dodzwoniła się w piątek po południu, a wizytę wyznaczono jej na... kolejny czwartek.

- Coś dobrze funkcjonuje to e-recepty, ale są dni, że wszystkie systemy się zawieszają. Jest mnóstwo "papierologii". Poza tym jeśli chodzi o wystawienie L 4 to nie jestem w stanie w przypadku wszystkich pacjentów ocenić, czy mówią prawdę - zwierza się lekarz poz z Katowic.

Wielu pacjentów świadomie rezygnuje z próby dodzwonienia się do lekarza. Często lekceważą objawy, co działo się też przed pandemią, albo mają dość szarpaniny i rezygnują. Ma to już niestety swoje fatalne konsekwencje. Już mówi się, że o 20 proc. wzrosła śmiertelność z powodu nowotworów. Neurolodzy zaś skarżą się, że w przypadku udarów chorzy trafiają w momencie, gdy nie można już zastosować nowoczesnych metod leczenia i pacjenci skazani są na długotrwałą rehabilitację. Bilans związany z opóźnieniem leczenia różnych chorób z powodu pandemii dopiero przed nami.

- Generalnie nie da się zdalnie gasić pożaru. Ministerstwo i NFZ nie stworzyły tak naprawdę systemu pracy poz w czasie epidemii. Każdy robi, co potrafi najlepiej na własną rękę - ocenia poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz, były szef NFZ. Do śląskiego oddziału NFZ od marca do minionego tygodnia wpłynęło 27 skarg od pacjentów dotyczących problemów z uzyskaniem porady osobistej w podstawowej opiece zdrowotnej (np. odmowa wizyty osobistej, wykonania iniekcji, wypisania recepty).

Poza tym 17 pacjentów poskarżyło się na kłopoty z uzyskaniem teleporady w POZ (np. trudności z dodzwonieniem się do placówki).

Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców