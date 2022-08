Leki wycofane z aptek w Polsce SIERPIEŃ 2022. Sprawdź listę i usuń te lekarstwa ze swojej apteczki. GIF je wycofał! Sprawdźcie! 01.08.2022

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja od Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. o stwierdzeniu w badaniach stabilności wyniku poza limitem specyfikacji w zakresie parametru cząstki widoczne okiem nieuzbrojonym dla produktu leczniczego Vitaminum C Teva (Acidum ascorbicum), numer serii: X05459A, termin ważności: 03.2023, roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml, a co za tym idzie o zaistnieniu podstaw do wycofania przedmiotowego produktu leczniczego z obrotu na terenie całego kraju - poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny.