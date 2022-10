Makabra w Rybniku. Zarzut? Usiłowanie zabójstwa żony: celowo wjechał czołowo w ciężarówkę. Zobaczcie Jacek Bombor

Według śledczych mieszkaniec Rybnika celowo wyłączył poduszkę powietrzną pasażera, wcisnął gaz i z impetem wjechał czołowo w ciężarówkę marki man. Do tego makabrycznego zdarzenia doszło 12 września przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku. Co wiadomo do tej pory?