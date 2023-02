Małgorzata Rozenek wrzuca filmik z mieszkania, a internauci kąśliwie komentują. Brudne okna u perfekcyjnej pani domu?

Małgorzata Rozenek chwali się łazienką, internauci ganią za okna

Przydomek perfekcyjnej pani domu przyległ do Małgorzaty Rozenek na stałe. Prowadząca programu o tym samym tytule i reality show „Projekt Lady" na stałe zapisała się w świadomości widzów m.in. za sprawą testu białej rękawiczki. Czy w życiu prywatnym Rozenek przykłada jednakowo dużą uwagę do porządku i czystości? Zdjęcia i filmy wrzucane na jej Instagrama zdają się to potwierdzać... Internauci jednak zawsze znajdą jakieś „ale". W tym wypadku chodzi o okna.