Malowidło z XVIII wieku za ołtarzem w sanktuarium św. Walentego w Bieruniu. Zobaczcie zdjęcia

Odkryte malowidło jest nie tylko świetnie zachowane, ale jest też bardzo dobre warsztatowo.

- Już sama tempera jest techniką szlachetną i trwałą. Autor jest nieznany, co nie powinno dziwić. W XVIII wieku dopiero rodziła się potrzeba sygnowania prac. Z pewnością był to bardzo dobry malarz - rzemieślnik. Mamy tutaj bardzo precyzyjne, poprawne anatomicznie rysy twarzy, fantastycznie przedstawione detale stroju (niezwykle subtelnie, delikatnie namalowane koronki) oraz perizonium, czyli przepaski na biodrach ukrzyżowanego Chrystusa - rozwiane fałdy tkaniny na wysokości uda. Poprawnie pod względem anatomicznym przedstawione jest ciało Chrystusa, trafnie oddany charakter umęczonej twarzy, wprawnie namalowana korona cierniowa na tle aureoli. Do tego jeszcze napisy wykonane klasyczną antykwą - opowiada dr Anna Zadora, która w sanktuarium św. Walentego w Bieruniu przeprowadziła konserwację ołtarza głównego, ołtarzy bocznych oraz zrekonstruowała średniowieczny obraz z przełomu XV i XVI w. przedstawiający koronację Najświętszej Maryi Panny.