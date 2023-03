Mapa mózgu – można ją stworzyć w 30 minut! Jedyny tak nowoczesny sprzęt jest w UCK w Katowicach. Szansa dla pacjentów onkologicznych Mateusz Czajka

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zaprezentowało system Nexstim do mapowania mózgu. To najlepszy tego typu sprzęt w Polsce. Pozwala z wysoką dokładnością sprawdzić, który obszar mózgu odpowiada np. za mowę i ruch kończyn. To kolejny krok w leczeniu guzów mózgu. Co ciekawe, urządzenie do magnetycznego mapowania może być także używane przy diagnostyce i leczeniu innych schorzeń - na przykład depresji. Zobaczcie jak wyglądało badanie przeprowadzone 16 marca w UCK w Katowicach.