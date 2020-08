Marek Szołtysek: Nie zazdrość gorolom! Co się należy Ślązokowi. Posłuchaj Szołtyska

Dziecko w restauracji popryskało napojem kilka stolików. Chwilę później do tych stolików podeszły dwie grupy ludzi. Ślązoki, co było słychać po mowie, wzięli kilka serwetek, starli stół i usiedli. Natomiast grupa nie-Ślązoków, zwróciła głośno uwagę, by ktoś z obsługi restauracji przyszedł pościerać blat ich stolika. Zatem jedna i druga grupa gości osiągnęła ten sam efekt, ale różnymi sposobami. Ślązoki nie byli tutaj dociyrni, czyli nie byli uporczywi w dochodzeniu swoich racji. Można się oczywiście zastanawiać, kto zrobił lepiej, ale obie grupy zachowały się kulturalnie.

Gdy się jednak rozmawia o tego typu zachowaniach, to Ślązoki często skłonni są do komentarza typu – nie jesteśmy tak dociyrni jak cwani Gorole. Tylko czy nie-Ślązok jest winny temu, że nie wychowywano go przy pomocy powiedzonek typu: „Niy wyrychlej sie!”, „Siedź cicho w kącie bamącie aże znojdą cię!” albo „Dej sie na wstrzimanie!”.