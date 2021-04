Markowski recenzuje postulaty Porozumienia Gowina: Zmiana modelu energetyki w Polsce potrwa 20 lat. I pochłonie 400 miliardów. Euro

Czy stworzymy alternatywę? Znajmy proporcje: Polska fedruje tylko 1,7 proc. tego, co wydobywają Chiny. Jeśli my uważamy, że 50 mln ton rocznego wydobycia węgla cokolwiek znaczy w polityce klimatycznej świata, to jesteśmy w błędzie. Tak, należy tworzyć alternatywy, ale na to trzeba czasu i pieniędzy. W przeciwnym razie grozi nam zapaść cywilizacyjna. Politycy mają tendencje do posługiwania się sloganami, np. posłanka lewicy ciągle powtarza, że rocznie z powodu smogu umiera u nas 40 tys. ludzi. Tylko obwinianie o to węgla jest nieporozumieniem.

Powiedział inżynier górnik.

Jestem ostatnim, który nawoływałby do pracy w kopalni. Ten inżynier mówi panu, że cały wysiłek technologiczny od dawna powinien iść w kierunku sposobu spalania węgla, a nie niewydobywania. Zamykanie kopalń skończy się gigantycznym importem węgla do Polski. W ubiegłym roku sprowadzono do kraju 12,8 mln ton. To znaczy, że Polska poza swoimi granicami utrzymuje 30 tys. miejsc pracy w górnictwie. Przede wszystkim w Rosji.